ليبيا – التقى وزير التربية التركي ضياء سلجوق اليوم الإثنين وزير التعليم العالي والأبحاث العلمية بحكومة الوحدة عمران محمد القيب في العاصمة أنقرة.

سلجوق وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال: “التقيت نظيري وزير التعليم العالي والأبحاث العلمية الليبي عمران محمد عبد النبي، في إطار اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين”.

وأضاف سلجوق: “تمنياتنا المشتركة تتمثل بزيادة التعاون”.

وجرى اللقاء على هامش زيارة يجريها القيب رفقة وفد ليبي رفيع يزور تركيا اليوم الإثنين برئاسة رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، لحضور الاجتماع الأول “للمجلس التركي الليبي للتعاون الاستراتيجي”.

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