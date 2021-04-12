ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية إن بعثة الأمم المتحدة والدول المتداخلة في ليبيا وبعض الأطراف الداخلية لا يرغبون في التحرك من المربع الأول، مشددًا في الوقت نفسه على حاجة ليبيا لرئيس منتخب لبناء مؤسسات الدولة.

نصية وفي تصريح لـ “راديو سبوتنيك” الروسي أمس الأحد أوضح أن اللجنة القانونية وضعت مقترحًا لقاعدة دستورية للانتخابات، لكن للأسف ما زال هناك من يصارع على أن رئيس الدولة لا ينتخب من الشعب وهذا أمر خطير جدًا، على حد قوله.

وعزا نصية رأي الفريق الذي يريد انتخاب الرئيس من قبل مجلس النواب إلى خشيتهم من تواجد دكتاتور أو استبداد، مستدركًا بقوله: “لكن في حقيقة الأمر هذه كلها مبررات واهية الغرض منها استمرار ليبيا في مرحلة المربع الأول حتى لا تبنى مؤسسات الدولة”.

وأكد على ضرورة انتخاب رئيس لليبيا؛ لأن البلاد بحاجة لشرعية لبناء المؤسسات وتمثيل ليبيا في الخارج، وهذا لن يتم في وجود رئيس صوري، وفق تعبيره.

نصية أوضح أن مسار جنيف حول ليبيا لم يتم تنفيذه بشكل كامل، حتى نضمن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها.

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