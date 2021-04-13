ليبيا – أكد الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش جاهزية مؤسسات الاتحاد لعقد القمة السابعة للاتحاد برئاسة ليبيا الرئيس الحالي للدورة إذا ما طلب منها ذلك.

البكوش وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية خلال زيارته أمس الإثنين لمقر وزارة الشباب بطرابلس قال: إن الأمانة العامة تعمل في المرحلة الحالية على تنشيط مؤسسات الاتحاد بكل مكوناته، خاصة تفعيل الاجتماعات لإمكانية عقد القمة السابعة.

واكد البكوش أن زيارته الحالية لليبيا كانت مناسبة لعقد لقاءات مع رئيس المجلس الرئاسي ووزيرة الخارجية، تم خلالها بحث سبل فتح آفاق التعاون بين رئاسة الاتحاد وبقية مؤسساته.

والتقى وزير الشباب فتح الله الزني مع الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش خلال زيارته لوزارة الشباب.

وتم خلال الزيارة التوقيع على اتفاقية للتعاون بين الاتحاد المغاربي ووزارة الشباب، نصت على تمكين القادة الشباب المغاربي من العمل مع مؤسسات الاتحاد وعقد ورش عمل مشتركة وإقامة دورات تدريبية للشباب في دول الاتحاد.

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