ليبيا- جدد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس موقف اليونان الداعم لإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا والحفاظ على سيادة الدولة.

بيان صحفي صادر عن الخارجية اليونانية اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى أن موقف ديندياس جاء خلال مؤتمر صحفي عقده مع حسين القطراني نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، على هامش زيارته إلى مدينة بنغازي لافتتاح القنصلية اليونانية في المدينة.

وأكد ديندياس أن المذكرة الموقعة بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وتركيا غير مشروعة.

بدوره شدد القطراني على ضرورة تعزيز العلاقات الديبلوماسية بين ليبيا واليونان، مشيرًا إلى أن الجانب الليبي يراعي المصالح المشتركة مع الأوروبيين، وخصوصًا مسائل ترسيم الحدود البحرية وقضية المهاجرين.

Share and Enjoy ! 0 Shares