ليبيا – رأى المحلل العسكري العقيد عبد المجيد الكاسح أن حكومة الوحدة ستورط ليبيا في اتفاقيات أكثر ضررًا مما فعلت حكومة الوفاق السابقة؛ بسبب أن هذه الحكومة هي الآن الوحيدة في ليبيا، وبالتالي ستكون أي اتفاقية توقعها ذات أثر مضر بالدولة الليبية مستقبلًا.

الكاسح وفي تصريح لموقع “ارم نيوز” أمس الثلاثاء أوضح أن الجانبين التركي والسلطة الليبية الجديدة أعربا عن رغبتهما في تعزيز التعاون للإصلاح الأمني وبناء القدرات، وفق الحاجة وبناء على طلب الحكومة الليبية، معتبرًا أن هذا يعني مواصلة الوجود العسكري التركي في ليبيا.

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