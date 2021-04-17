ليبيا – قال وكيل وزارة الخارجية الأسبق السفير السابق حسن الصغير إن عمل الحكومة بالتأكيد هو حل الازمات بالداخل ووضعها على جدول الاهميات والاولويات ويجب أن تكون زيارات العمل بالداخل للمدن والدواخل والاطراف أولوية الاولويات بالذات لرئيس حكومة غير منتخب من الشعب وغير منتخب من البرلمان .

الصغير لفت في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن زيارات العمل الثنائية يجب أن تكون في اضيق نطاق وفقط لتوفير الحاجيات الاساسية للداخل.

وأشار إلى أنه من حق رئيس واعضاء هذه الحكومة القيام بزيارات عمل متى اقتضت الضرورة ذلك وهذا لا يمثل خرق للاتفاق السياسي ولا يمس اختصاصات المجلس الرئاسي في شيء طالما أنه لا يمس ملف واختصاصات القائد الاعلى للجيش.

كما طالب المجلس الرئاسي بضرورة وضع ضوابط واليات تنظم وتوضح وتؤطر به التمثيل بالخارج بما يضمن عدم المساس باختصاصاته كرئاسي وبما لا يعطل عمل الحكومة، منوهاً إلى أنه من الممكن أن تكون وزيرة الخارجية حلقة وصل مفيدة في هذا الخصوص ولعلها تلعب دور الاوركسترا بين الاثنين بحسب قوله.

وأضاف”كلما تأخر ضبط مسألتي التمثيل وزيارات العمل سيظل الاستقطاب قائم والهوة تتسع بين جناحي السلطة التنفيذية ومن خلفهم شارع وشعب يتخبط في الواقع ويتطلع للمستقبل”.

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