ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن الميزانية العامة المطروحة من الحكومة كبيرة جدًا وموزعة على بنود مبهمة، من دون تحديد أوجه الصرف بشكل واضح ودقيق، ويخضع لمعايير عادلة أو شفافة أو ضرورية لحكومة يفترض أنه لم يتبقَّ من عمرها سوى ثمانية أشهر.

أوحيدة أشار في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” إلى أهمية ألّا يتم إصدار قانون الميزانية بهذا الشكل إلا بعد الاقتناع ببرنامج تقدمه الحكومة تبين فيه احتياجاتها الفعلية وفق مهامها المحددة وبكل دقة وشفافية، وصولًا إلى الاستحقاقات القادمة في موعدها.

وأوضح أن الموافقة من دون وجود برنامج محدد يعتبر مساهمة وامتدادًا للفساد.

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