ليبيا – قال عضو اللجنة المكلفة باستلام ملفات الراغبين في شغل المناصب السيادية عبد المنعم العرفي إنه تم الانتهاء من مناقشة الميزانية المقترحة وإحالتها للحكومة بالملاحظات لتعديلها.

العرفي أوضح في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الثلاثاء أنهم صوتوا بالموافقة على منصب النائب العام، وينتظرون مقترحات المجلس الأعلى للقضاء حول تسمية رئيس المحكمة العليا.

وأشار إلى أن جلسة النواب القادمة ستكون خلال شهر رمضان لمناقشة الميزانية والمناصب السيادية، موضحًا أن لجنة المناصب قد تنتهي من فرز ملفات المتقدمين لشغل المناصب السيادية يوم الجمعة.

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