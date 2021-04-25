ليبيا- أكدت عضو مجلس النواب المصري جيهان بيومي إن مصر ستكون مساهمًا رئيسًا في معركة إعمار ليبيا؛ لأن الأسواق الليبية متعطشة حاليا لعمليات الإعمار.

بيومي أوضحت في تصريحات صحفية نشرها موقع البوابة الإخباري المصري اطلعت عليها صحيفة المرصد أن الأسواق الليبية بحاجة لإعادة التأهيل، في مجالات الاستثمار والإسكان والبنية التحتية وبناء المرافق والأماكن التي تم تدميرها جراء العمليات الإرهابية.

وأشارت بيومي إلى أن هذا الانتعاش الاقتصادي القادم سيساهم في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي المصري الذي تأثر نتيجة أحداث وباء كورونا، خاصة في مجال السياحة إذ أدى هذا لعجز بنسبة 38% في الاحتياطيات قياسًا بالعام الماضي، فيما سيتم التعويض خلال الاتفاقيات الموقعة بين الحكومتين المصرية والليبية.

وأضافت بيومي: إن الشعب الليبي ينظر إلى مصر كشقيقة داعمة لهم، خاصة أن مساعي القاهرة الديبلوماسية والعسكرية والسياسية هي التي حافظت على وحدة الأراضي الليبية، ونجحت في إبعاد العناصر الإرهابية عن دولة ليبيا متطرقة في ذات الوقت إلى زيارة رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي الأخيرة للبلاد.

ووفقًا لبيومي، فإن الزيارة التي شارك فيها 11 وزيرًا مصريًا جاءت لتقديم كل الدعم الممكن في مشروعات البنية التحتية وعملية إعادة الإعمار، ما يدل على أن مصر ستسهم في العملية في كل القطاعات وأبرزها قطاعات الصحة والتعليم والاتصالات والتكنولوجيا والإسكان والطرق والبنية التحتية التي يتميز بها الجانب المصري.

وتطرقت بيومي إلى امتلاك مصر الإمكانات والقدرات من خلال القطاع الخاص، ما يؤهلها للمشاركة بقوة في عملية إعادة الإعمار في وقت تمتلك فيه ليبيا سوقًا استهلاكية ضخمة يمكنها استيعاب كافة المنتجات المصرية، مشيرة إلى أن القيادة السياسية المصرية تدعم حالة الاستقرار السياسي التي تشهدها ليبيا حاليًا.

وتحدثت بيومي عن ترقب هذه القيادة لإجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر المقبل مع مساعي البدء في إعادة الإعمار فهي الخطوات التي ترعاها مصر وتقدم كل الدعم لقيادة ليبيا الجديدة لإتمام الأمرين معًا، مؤكدة السعي لعقد مؤتمر يستضيفه الجانب المصري لرؤساء هيئات الاستثمار بالدول الإفريقية.

واختتمت بيومي تصريحاته بالتأكيد على حضور رجال أعمال مصريين للمؤتمر المرتقب في يونيو المقبل الذي سيكون الأول من نوعه، وسيمثل خطوة مهمة لتبادل الاستثمارات مع دول إفريقيا؛ لأن العمل في القارة السمراء له أبعاد سياسية واقتصادية واسعة ويمثل عمقًا اقتصاديًا مهمًا وللأمن القومي المصري.

Share and Enjoy ! 0 Shares