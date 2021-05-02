ليبيا – قال رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية حمدي إمام أمس السبت إن وصول الدفعة الأولى من العمالة المصرية إلى ليبيا سيكون بعد عيد الفطر، منوهًا بأن عددهم نحو 2 مليون عامل في أول 3 سنوات سيكونون على دفعات.

إمام أشار في تصريحات لموقع “الوطن” المصري نقلتها صحيفة “الدستور” إلى أنه لم يتم حتى الآن وضع إجراءات وضوابط واضحة بشأن وصول دفعات من العمالة المصرية لليبيا، للمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار.

ولفت إلى أن هذه الضوابط ستنظم لدخول العمالة، وستكون أفضل بكثير مما كانت عليه في 2010، من عقود عمل وتأشيرات وغيرها من الضوابط التي سيتم الإعلان عنها عند اعتمادها بشكل رسمي.

كما أكد رئيس الشعبة أن اتفاق البلدين على عودة العمالة المصرية لليبيا يعد أمرًا إيجابيًا بالنسبة لسوق العمالة والمواطنين وشركات التوظيف، وأن مذكرة التفاهم التي وقعتها مصر مع ليبيا ستعيد الإعمار والتنمية في ليبيا، والدفعة الأولى من العمال ستكون بعد إعادة فتح السفارة والقنصلية العامة.

يُشار إلى أن ليبيا ومصر وقعتا في 20 أبريل الماضي 11 مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين البلدين، أبرزها عودة العمالة المصرية لليبيا.

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