ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة موسى محمد المقريف؛ لمناقشة استئناف العام الدراسي وبداية الفصل الثاني من العام عقب شهر رمضان المُبارك، وتوفير احتياجات العملية التعليمية لمراقبات التربية والتعليم في كافة أنحاء البلاد، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب الخطة الدراسية الموحدة في ربوع الوطن، بالإضافة إلى بحث الخطط الموضوعة والمشروعات المستهدفة من قبل وزارة التربية والتعليم، في سبيل تطوير العملية التعليمية على مستوى المناهج الدراسية والمقار والمباني الدراسية في كافة المدن والقُرى الليبية.

Share and Enjoy ! 0 Shares