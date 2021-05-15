ليبيا – تفقد علي الزناتي وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أمس الجمعة مستوى الخدمات الصحية بمدينة سرت من خلال جولة قام بها على كل من مستشفى ابن سينا التعليمي ومركز الأورام والعيادة المجمعة بالمدينة.

وتم خلال هذه الزيارة وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة الإطلاع على سير العمل بمستشفى إبن سينا التعليمي والاستماع إلى مشاكل ومتطلبات الطواقم والعناصر الطبية وموظفي المستشفى، حيث تعهد بحلحلة كافة المشاكل التي يعانيها.

وخلال تفقده لمركز الأورام أثنى الزناتي على مستوى الخدمات التي يقدمها هذا المركز وخاصة بوجود عدد من أخصائي الأورام المتميزين وتعهد بتوفير بعض النواقص التي يعانيها من بينها الأدوية الخاصة بمرضى الأورام.

وتوجه الوزير والوفد المرافق له إلى العيادة المجمعة سرت والتي تقدم خدماتها لشريحة كبيرة من المرضى من داخل وخارج المدينة، متعهدًا بتسخير كافة إمكانيات الوزارة لتقديم خدمات صحية أفضل للمدينة وسكانها.

ووقع الوزير خلال هذه الزيارة على عدد من العقود والمشاريع والنواقص التي تعاني منها هذه المرافق الصحية مطالباً مسؤوليها بضرورة التواصل المباشر ومتابعة ماتم توقيعه. وأن كل هذه التوقيعات ستظل حبراً على ورق مالم يتم متابعتها من مسؤولي المدينة والذين سيتحملون مسؤولية تقصيرهم في أداء عملهم.

وأعطى وزير الصحة تعليماته المباشرة لسرعة توفير بعض المعدات والمستلزمات الطبية العاجلة لمدينة سرت؛ ومن أهمها سيارة متنقلة للكشف المبكر عن السرطان تقدم خدماتها في كل المناطق المجاورة لها.

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