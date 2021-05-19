ليبيا – أكد مدير إدارة اللقاحات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو وصول شحنة من لقاح أسترازينكا المضاد لوباء كورونا إلى ليبيا يوم الأربعاء.

وأشار سميو في تصريحات لقناة ليبيا لكل الأحرار تابعتها صحيفة المرصد إلى إن شحنة اللقاح الإنجليزي تضم117 ألف جرعة، سيجري توزيعها على المسجلين بالمنظومة كجرعة أولى.

وأضاف سميو أنه وفق وعود الشركات ستصل خلال الأسبوعين القادمين شحنة من لقاح جونسون آند جونسون تقدر بمليون جرعة، إضافة إلى شحنة أسترازينكا تضم 116 ألف جرعة.

وذكر سميو أن عدد المستفيدين من اللقاح حتى الآن 125 ألف مواطن من مختلف البلديات بمعدل 15 ألف جرعة يوميًا.

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