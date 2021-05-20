ساباديل أبلغ المنفي بافتتاح سفارة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، وأخذ الإذن بمباشرة العمل، كما تم التطرق إلى القضايا المشتركة التي تجمع ليبيا والاتحاد الأوروبي، وهي قضايا تتطلب التعاون المستمر وأحد أهم القضايا هي قضية الهجرة غير النظامية.