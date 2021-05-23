ليبيا – تحدث تقرير ميداني نشره موقع “فري ماليزيا توداي” الإخباري عن حملة ساهم في تنظيمها لمواجهة تفشي كورونا في ليبيا تحت عنوان “كل الأيادي للإنقاذ”.

التقرير الصادر باللغة الإنجليزية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى شراكة الموقع مع معهد الغد العالمي لمواجهة هذا الوباء. ناقلًا عن مدير معهد ابن خلدون للمهن الشاملة في مدينة بنغازي كمال محمد إسماعيل ذي الـ60 عامًا قوله أنه يشرف على سعيد القطاني البالغ من العمر 42 عامًا في هذا الإطار.

وأشار إسماعيل إلى إشرافه على صناعة الكمامات من قبل القطاني، فضلًا عن توزيعها على المستشفيات والمرافق العامة. مبينًا أن المعهد قام بجمع قصاصات القماش ومعدات الخياطة لتغطية نقص الأقنعة الواقية في البلاد، فيما تم جمع مواد العمل الأولية من مخازن المعهد.

وأكد إسماعيل أن المعهد لا يملك أية خطط للتعامل مع نفاد مخزون هذه المواد في المستقبل، مضيفًا: إن المعهد يواجه نقوصات كثيرة بما فيها انقطاع التيار الكهربائي الذي يساهم في توقف العمل لعدم امتلاك الأموال الكافية لشراء مولد للطاقة الكهربائية.

ترجمة المرصد – خاص

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