ليبيا – توقع رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش اعتماد مشروع الميزانية المقدمة من الحكومة خلال جلسة مجلس النواب التي ستعقد اليوم الإثنين.

تنتوش أكد وفقًا لوكالة الأنباء الليبية على أن مشروع الميزانية سيُطرح على مجلس النواب للتصويت مباشرة، ولن تُراجعه لجنة المالية مجددًا.

وأشار إلى أن الحكومة أخذت بكل الملاحظات قبل إحالة الميزانية، وقد أحالتها مفصّلةً كما طلبنا منها، مؤكدًا أن معظم انطباعات أعضاء مجلس النواب حول الميزانية كانت إيجابية.

وأوضح أن الحكومة تحتاج إلى الكثير من النفقات لحساسية المرحلة الراهنة، واللجنة المالية بالمجلس تتفهم ذلك.

من جهة أخرى نفى تنتوش وجود خلاف حقيقي بين رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح ونائبه الأول فوزي النوري، مشيرًا إلى أن الاختلاف بينهما يتمحور حول آلية الدعوة إلى جلسة المجلس.

وأكد أن هذا الاختلاف في الآراء لن يؤثر على الجلسة التي ستُعقد اليوم الإثنين، متوقعًا أن تبلغ هذه الجلسة النصاب القانوني التي سيتم خلالها إقرار الميزانية.