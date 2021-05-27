ليبيا – زعم القياديّ بمدينة مصراتة ورئيس أركان المؤتمر العام يوسف المنقوش أن القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر يحاول بعث رسائل تؤكد على أنه “الكل في الكل”، بحسب قوله.

المنقوش الموالي بشدة لتركيا أضاف خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد: “حتى لو سلمنا أن هناك منصب القائد العام وهو يشغله، المنصب تحت وزير الدفاع في حال تكلمنا عن دولة مدنية تحترم نفسها؛ لكن الحالة التي لدينا حفتر يرى نفسه فوق الكل، بالتالي هذه الأمور لا تناقش بالنسبة له لأنه لا يعترف بأحد”.

وعلق على العرض العسكري الضخم في مدينة بنغازي الذي أعلنت عنه القيادة العامة للقوات المسلحة قائلًا: “الاستعراضات وتجميع المعدات والأسلحة هذه لا تشير أن هناك مؤسسة ولا جيشًا. الأسلحة البالية التي يستعرضها حفتر اليوم هي بقايا أسلحة القذافي”.

واتهم المشير حفتر بأنه مُصرٌّ للآن على عدم التنازل عن ما وصفها بـ”الأهداف” التي يريد تحقيقها، مشيرًا إلى أنه من الناحية العسكرية “حفتر” لم يستطع بناء قوة وكل مايقوم به مجرد استعراضات، على حد تعبيره.

واختتم مزاعمه بالقول: “عندما هاجم طرابلس بقوته لم يستطع الدخول إليها، وبعد أن استعان بالمرتزقة استطاع أن يحرز تقدمًا محدودًا. هذه الهرطقات هي استعراضات فارغة ليس لها أي مدلول، الشخص الذي يستعمل هذه الأسلحة هو يجمع المرتزقة ويستعرض بهم، لكن التجربة أثبتت أن ليس لديه قوة حقيقية قادرة على تنفيذ طموحاته، ولم يستطع بناء جيش ولا قوة”.

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