ليبيا – قال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير أشرف حربي إن الجانب الأميركي لم يكن خلالها مهتمًا اهتمامًا واضحًا بالاطلاع على وجهة النظر المصرية بالنسبة للقضايا المختلفة.

حربي وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الخميس أشار إلى أن الاتصالات المتكررة بين الإدارة الأميركية والقاهرة، وزيارة مسؤولين أميركيين لمصر، من بينهم المبعوث الأميركي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، وحتى زيارة وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن ضمن جولته بمنطقة الشرق الأوسط، وهي اتصالات هادفة إلى مناقشة التطورات المختلفة، ذلك أن واشنطن تبدي اهتمامًا بالاطلاع على موقف مصر إزاء التسويات المختلفة في نقاط النزاع الأخرى، من بينها ليبيا، وكذا العلاقة مع تركيا.

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