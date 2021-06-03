فرنسا – تغلب المنتخب الفرنسي على ضيفه الويلزي بثلاثية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعتهما امس ضمن استعداداتهما لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم “يورو 2020”.

وسجل ثلاثية منتخب “الديوك” كل من كيليان مبابي وأنطوان غريزمان وعثمان ديمبلي في الدقائق 34 و47 و79 على التوالي.

وأهدر كريم بنزيما العائد إلى صفوف منتخب فرنسا بعد غياب طويل دام ما يقرب من ستة أعوام، أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الـ27 بعد أن احتسبها حكم اللقاء عقب اللجوء لتقنية الفيديو المساعد VAR، والتي أشارت إلى لمسة يد ضد مدافع ويلز نيكو ويليامز والذي نال البطاقة الحمراء بعدما حرم بنزيما من تسجيل هدف محقق، ليكمل المنتخب الويلزي المباراة بعشرة لاعبين.

ويستعد المنتخب الفرنسي لخوض غمار “يورو 2020″، ضمن مجموعة السادسة إلى جانب منتخبات البرتغال حاملة اللقب وألمانيا وهنغاريا.

فيما يلعب المنتخب الويلزي في البطولة القارية ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبات إيطاليا وتركيا وسويسرا.

وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: “أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وسان بطرسبورغ”.

المصدر: RT

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