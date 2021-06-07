ليبيا – انتقد الباحث الليبي محمد قشوط عدم وجود مشروع متكامل للتيار الوطني يدفع كل التكتلات والمنظمات بالانصهار فيه والعمل من خلاله، معقبًا: “كل شخص يرى نفسه رئيسًا على الآخر، وإذا لم يسابق التيار الوطني الزمن فسيصارع نفسه، الأمر الذي ستستغله أطراف أخرى”.

قشوط وفي تصريحات خاصة لموقع قناة “سكاي نيوز عربية” اليوم الإثنين، بين أن تنظيم الإخوان يملك المال، كما أنه زرع عناصره في مؤسسات الدولة، وأهمها المالية والرقابية، ولا يسمح لأعضائه أن ينافسوا بعضهم، لكنه يفتقد الحاضنة الشعبية، ولن يتمكن من حشدها؛ لأن الجميع بات واعيًا لمخططاته، إلا في حالة استمرار انقسام التيار الوطني.

وأكد قشوط أن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر إذا عقد العزم على الترشح للرئاسة، فسيكون أبرز اسم؛ استنادًا إلى الرصيد الذي حققه، وكان يراه الليبيون مستحيلًا، بإعادة المؤسسة العسكرية لمكانتها الطبيعية، وانتصاراته في مواجهة التنظيمات الإرهابية.

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