ليبيا – افتتح وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج المعرض الدولي الثالث للعمارة والاستثمار العقاري “سكاي لاين” الممتدة فعالياته لـ4 أيام.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد: إن وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية أبو بكر الغاوي رافق الحويج في افتتاح فعاليات المعرض الممتدة من الـ6 وحتى الـ9 من يونيو الجاري، على أرض المدينة الرياضية في العاصمة طرابلس.

وشدد الحويج في كلمته خلال فعاليات المعرض على سعي حكومة الوحدة الوطنية لاستكمال المشاريع المتوقفة من خلال الوزرات والهيئات المختصة، وتنفيذ مشاريع الإسكان والتعمير، وفتح المجال أمام الاستثمار مع القطاع الخاص الأجنبي والمحلي وتحقيق نهضة عمرانية.

وأشار الحويج لحاجة الدولة إلى تطوير عمل المصارف لتحريك الائتمان وسوق أوراق مالية فعال، تنطلق بخط متوازٍ مع تخطيط عمراني حديث وهندسة معمارية تخفض التكلفة وتحسن الشكل، حاثًا الشركات ورجال الأعمال المشاركين بالمعرض على أن تكون لهم مشاريع واقعية تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

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