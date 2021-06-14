ليبيا – حث رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري أعضاء البرلمان على سرعة اعتماد الميزانية المرسلة من الحكومة.

الجراري قال في تصريحات لصحيفة”العين الإخبارية”: إن اعتماد الميزانية سيؤدي إلى دفع عجلة الاقتصاد الليبي.

وحسبما ذكر الجراري، فإن 60% من القطاع الخاص الليبي يرى ضرورة اعتماد الميزانية بشكل عاجل، وأي تعطيل يؤدي إلى مشكلات أخرى.

واعتبر أن اعتماد الميزانية سيؤدي إلى تحريك قطاع الزراعة، وهو أمر مُلحٌّ جدًا لرفع مؤشرات الاقتصاد الليبي ولإيجاد فرص عمل والحفاظ على العملة الصعبة لاستيراد الخضروات والفواكه.

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