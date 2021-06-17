ليبيا – ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أمس الأربعاء مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس سليمان الشنطي وعدد من مديري الإدارات المختصة آلياتِ التنسيق والتعاون بين الحكومة والهيئة، لتسهيل مجريات العمل، وتفاديًا لأي عراقيل لعملها الرقابي.

الدبيبة طرح في الاجتماع الذي عُقد بمقر الهيئة عددًا من الملفات التي تعمل عليها الحكومة والتحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها.

وتناول الاجتماع أيضًا ‏الملفات ذات الأولوية كالصحة والكهرباء والجرحى والاستثمار.

هذا وحضر الاجتماع كل من وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ووزير المواصلات محمد الشهوبي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.

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