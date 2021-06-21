ليبيا – شدد وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية أحمد أبو هيسة على وقوفه التام ودعمه لكافة النشاطات الصناعية بهدف تحقيق نموها وازدهارها.

موقف أبو هيسة جاء وفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد خلال لقاء اجتماع عقده مع مجموعة من كبار المصنعين في ليبيا وممثلين للقطاع الخاص بهدف المناقشة وتبادل الأفكار حول دعم قطاع الصناعة والاطلاع على وجهات النظر والصعوبات والمشاكل التي تواجههم.

وأوضح البيان إن الاجتماع تطرق أيضا لدور الوزارة في تهيئة بيئة العمل المناسبة للنمو والتطوير فضلا عن الاتفاق على تكثيف اللقاءات وتبادل الرؤى والأفكار العملية إذ أكد أبو هيسة انفتاحه على الجميع بما يخدم مصلحة الوطن مع تثمينه دور الحضور في دعم الاقتصاد للوطني.

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