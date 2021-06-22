ليبيا – أجرى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب مباحثات في القاهرة مع الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات عادل حامد.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن الشركة القابضة للاتصالات اطلعت عليه صحيفة المرصد أعرب قرقاب عن رغبته في توسيع مدى التقارب مع الشركة المصرية للاتصالات مؤكدا أنه بالرغم من الصعوبات التي تواجه ليبيا إلا أن قطاع الاتصالات يمثل أهم مكمن لتحفيز الاقتصاد الوطني وهو شريك للقطاع الخاص.

من جانبه أبدى حامد سعادته وجاهزيته للعمل مع الشركة القابضة للاتصالات والشركات التابعة لها وفتح المجال لتبادل الخبرات بين الدولتين والتعاون في مجال التدريب للرفع من كفاءة قطاع الاتصالات الليبي فيما ناقش الجانبان مسألة تطوير الإنترنت وكيفية التعامل مع العملاء والمنصات التي تعمل عن طريقه.

وتم التباحث أيضا حول توفير الخدمات السحابية للقطاع الخاص وتذليل الصعوبات أمامه حتى يتثنى العمل في بيئة مناسبة ما يتيح توسيع سوق العمل وخلق فرص للشباب من الجانبين وتعتبر هذه الخطوة رائدة في هذا المجال فضلا عن الاتفاق على التعاون في إنشاء مراكز بيانات بمواصفات عالمية في ليبيا.

وتضمن الاتفاق المشاركة في إنشاء كوابل الربط البحري بين البلدين ودول شمال المتوسط في أوروبا.

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