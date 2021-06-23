اللقاء خُصص بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة لتقييم أعمال المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني الثالث، الذي عقد في طرابلس مارس الماضي، بحضور عدد من الشركات الألمانية.

وفي هذا الشأن، أكد رئيس الحكومة على رغبة ليبيا تطوير التعاون الاقتصادي مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، باعتبارها ثاني أكبر شريك اقتصادي للبلاد في قارة أوروبا بعد إيطاليا.