ليبيا – وصف مدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة محمد الغزيوي الوضع الوبائي العامّ بـ”الجيد”.

الغزيوي وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” أمس السبت أكد أن الوزارة تتأهب لرفع حالة الاستعداد في المنطقة الغربية من الزاوية حتى الحدود التونسية ومنفذ وازن، لتفشي السلالة الهندية في تونس.

وتوقع أن تشهد الحركة المرورية مع تونس تسارعًا وزيادة في المسافرين من الطرفين.

كما أكد مواصلة وزارة الصحة رصد الوضع في عدد المناطق التي شهدت ارتفاعًا طفيفًا في عدد الحالات مثل الواحات والشويرف.

ونوه الى أن ادارة الطوارئ تواجه مشكلة انقطاع الكهرباء في مراكز العزل وتوقف المولدات، مناشدًا شركة الكهرباء المساعدة في توفير التيار بمراكز العزل.

وأشار إلى أن الأطقم الطبية بالكامل على أتم الاستعداد، وثمة نقص في بعض المستلزمات والأدوية الطبية تعمل وزارة الصحة على توفيرها.

وأضاف: “سجلنا انخفاضًا في معدل الإصابات بنسبة 10%، ومعدل الوفيات انخفض مقارنة بالأشهر الثمانية الماضية”.

ولفت إلى أن الأطقم الطبية والطبية المساعدة جاهزة للتعامل مع أي إصابات تسجل من السلالة الهندية المتفشية في تونس، وباتت لديها الخبرة الكافية بالتعامل مع كورونا وسلالاته المتحورة.

الغزيوي أكد أن الوزارة تراقب معدل الإصابات غربًا وفي الحقول النفطية، حيث تمكنت الفرق الطبية من السيطرة على الوضع في منطقة الدليم بمرزق.

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