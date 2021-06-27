ليبيا – قال عضو لجنة الحوار السياسي عبد السلام شوها إن اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي اختتمت أمس السبت اجتماعاتهافي تونس، لدراسة المقترحات المقدمة وتقليصها في نقاط معدودة، لتقديمها للملتقى الذي سينعقد في جنيف هذا الأسبوع.

شوها وفي تصريح لمنصة “فواصل” أمس السبت أوضح أن المسائل الخلافية بين الأعضاء أصبحت واضحة، واتجاه كل طرف أصبح معروفًا لدى الشارع العام.

وأضاف: “باتت لدينا أرضية مشتركة للنقاش، سيكون لها أثر في ايجاد حلول توافقية، ومن ثم زوال مخاوف كل الأطراف من نقص تمثيلهم أو إقصائهم أو غير ذلك من المخاوف”.

شوها أكد أنه لم يعُد هناك متسع من الوقت للتأخير، لا سيما وقد بات موعد الانتخابات قريبًا، مشيرًا إلى أن اللجنة الاستشارية تنتظر مجلس النواب وكيفية تعامله مع ما أنجز ملتقى الحوار.

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