ليبيا – رأى مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية محمد الأسمر أن هناك نقاطًا خلافية عديدة حول توصيات اللجنة الاستشارية، فيما يتعلق بطريقة إجراء الانتخابات الرئاسية.

الأسمر وفي مداخلة له عبر برنامج “حصة مغاربية” الذي على قناة “الغد” المصرية أمس الإثنين ،أكد أن الليبيين يرغبون في انتخاب الرئيس عن طريق اقتراع سري مباشر، وليس عن طريق القوائم التي تتضمن اختيار رئيس ونائب ورئيس وزراء في قائمة واحدة.

وأشار إلى أن هناك اتجاهًا سياسيًا لإجراء الانتخابات بنظام القوائم، بعد نجاح الأمم المتحدة في استخدام هذا النظام في اختيار رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه دون استخدام طريقة الاقتراع المباشر.

الأسمر قال إن هناك تخوفات من إفساد العملية السياسية برمتها في حالة إجراء الانتخابات عن طريق الاقتراع المباشر.

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