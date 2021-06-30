ليبيا – اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوحدة العميد خالد التيجاني أمس الثلاثاء مع مدير أمن مصراتة العميد محمد أبو بريدعة.

الاجتماع استعرض بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية الأوضاع الأمنية داخل مدينة مصراتة، والجهود التي يبذلها أعضاء الشرطة بمديرية الأمن، والوقوف على المعوقات التي تواجههم وايجاد الحلول المناسبة لتذليلها والارتقاء بمستوى العمل الأمني وتقديم أفضل الخدمات.

واستمع الوزير لشروح وافية من قبل مدير الأمن حول سير العملية الأمنية بالمدينة، والجهود التي تبذل في حفظ الأمن وتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين.

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