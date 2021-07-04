ليبيا – عبر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن شكره للجهود التي تبذلها المفوضية العليا للانتخابات والمركز الإعلامي استعدادًا للاستحقاق القادم.

عقيلة وفي كلمة مسجلة خلال افتتاح المركز الاعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الليبية “وال” قال: “أنتم أمام مهمة تاريخية تتطلب الانحياز للشعب عبر صناديق الاقتراع وإنجاز الانتخابات في موعدها. 24 ديسمبر 2021”.

وأكد أن هذا إلاستحقاق وطني وعمل عظيم ينبغي أن ينجز في موعده بكفاءة وحرفية عالية.

كما عبر عن أمله أن تستمر المفوضية في عملها وفق جدول زمني يتضمن مراحل العملية الانتخابية، وصولًا إلى التاريخ المحدد لتمكين الليبيين من التعبير عن إرادتهم الحرة بإنتخاب من يحكم بحرية تامة.

وأضاف المستشار صالح أن المفوضية العليا للانتخابات أمام مهمة تاريخية تتطلب الانحياز الكامل لحق الشعب الليبي في ممارسة الديمقراطية، عبر صناديق الاقتراع، وإجراء انتخابات سياسية وبرلمانية حرة ومباشرة وشفافة ونزيهة في موعدها 24 ديسمبر 2021، كما تنص عليه خارطة الطريق لإنهاء الصراع في ليبيا.