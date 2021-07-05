“لوك أويل” الروسية .. صفقة على قبالة سواحل المكسيك بنحو نصف مليار دولار

“لوك أويل” الروسية .. صفقة على قبالة سواحل المكسيك بنحو نصف مليار دولار

روسيا – أكدت شركة “لوك أويل” الروسية، إنها عقدت اتفاقية حول شراء 50٪ من حصة الشركة المشرفة على تشغيل مشروع “بلوك رقم 4” للنفط على ساحل المكسيك.

وذكرت الشركة الروسية، أن قيمة الصفقة بلغت 435 مليون دولار بالإضافة إلى المصاريف المترتبة في عام 2021 اعتبارا من تاريخ إغلاق الصفقة الذي سيتم بعد تنفيذ كل الشروط اللازمة، بما في ذلك موافقة السلطات المكسيكية.

ووفقا للشركة، يضم المشروع، قطعتين بمساحة إجمالية 58 كلم مربع، على الجرف القاري لخليج المكسيك، على بعد 42 كلم من الساحل. ويبلغ عمق البحر هناك 30-45 مترا. وتتضمن المنطقة، حقلين نفطيين وهما: Ichalkil و Pokoch مع احتياطي قابل للاسترداد من المحروقات يبلغ 564 مليون برميل، يمثل النفط فيها أكثر من 80٪.

في الوقت الراهن، يتم إنجاز تطوير الحقلين، ومن المقرر بدء الإنتاج في الربع الثالث من عام 2021. يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل ويبلغ الحد الأقصى للإنتاج اليومي المتوقع أكثر من 115 ألف برميل.

يتم تنفيذ المشروع، بموجب شروط اتفاقية مشاركة الإنتاج الموقعة في عام 2016 لمدة 25 عاما، مع إمكانية التمديد لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وتعتبر شركة النفط والغاز PetroBal (جزء من المجموعة المكسيكية GrupoBAL)، شريكا في المشروع بحصة 50٪.

المصدر: إنترفاكس