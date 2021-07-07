ليبيا – أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو أن الاستقرار الدائم في ليبيا ما زال هو الأولوية بالنسبة لإيطاليا.

دي مايو وفي إحاطة برلمانية حول مشاركة إيطاليا بالبعثات العسكرية الدولية أمام لجنتي الخارجية والدفاع المشتركتين في مجلسي النواب والشيوخ، وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية “آكي” اليوم الأربعاء، شدد على أن العمل الدبلوماسي في ليبيا أمر لا غنى عنه.

وذكر وزير الخارجية أن ليبيا لم تعد اليوم دولة ممزقة بسبب نزاع مسلح، بل أمة ذات حكومة موحدة وشرعية، مشيرًا إلى أن إيطاليا قد ساهمت في هذه النتائج، سواء أكان على المستوى الدولي، أم من خلال تعزيز التعاون الثنائي.

واعترف رئيس الدبلوماسية الإيطالية بأنه: “ما زالت هناك عقبات عديدة بالطبع لكن على ضوء الانتخابات المقرر أن تجري في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل ينبغي للعملية الانتخابية أن تمضي قدمًا مع تطبيع الأوضاع الأمنية”، على حد قوله.