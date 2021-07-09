ليبيا – صرح مدير إدارة شؤون الأدوية بجهاز الإمداد الطبي محمد أبو غزيل بشأن شحنات الأدوية والتطعيمات التي تم توزيعها على الفروع الغربية والشرقية والجنوبية.

أبو غزيل وفي تصريح له نشره المكتب الإعلامي لوزارة الصحة، أكد أنه تم صرف وتوزيع الأدوية التخصصية لمرضى الأورام والكلى والأنسولين لمرضى داء السكري.

وقال: “تم توزيع التطعيمات الإجبارية للأطفال وهي الحصبة، الخماسي، السداسي، شلل الأطفال، الرئوي، والتطعيم الخاص بالورم الحليمي”.

أبو غزيل أكد أن جميع فروع الغربية والشرقية والجنوبية التابعة لجهاز الإمداد الطبي قد استلمت مخصصاتها تمهيدًا لتوزيعها على المستشفيات والمرافق الصحية.