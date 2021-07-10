ليبيا – أكد مدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة محمد الغزيوي على أن هناك ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا خاصة في المنطقتين الوسطى والغربية.

الغزيوي أعرب في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر عن تخوفه من خروج الوضع عن السيطرة وانهيار النظام الصحي طالما لم يلتزم المواطنون بالتدابير والإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أن أغلب المواطنين غير واعين لحجم الوباء بالنظر إلى التجمعات وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي وبقية الإجراءات الأخرى.

ولفت إلى أن ما يحدث قد يسرع في وتيرة انتشار الفيروس وزيادة عدد الحالات التي تدخل المستشفيات ومراكز العزل، مؤكداً أن نسبة انشغال الأسرة داخل هذه المراكز تختلف من منطقة إلى أخرى وأغلبها تحت السيطرة إلى حد الآن وفق تعبيره.

وقال إن الوضع مستقر نوعًا ما في المنطقة الشرقية مقارنة بالمنطقة الغربية، مشيرا إلى أن هناك زيادة في عدد الإصابات ببعض مناطق الجنوب مع تسجيل نواقص في الأدوية والمستلزمات والإطار الطبي وشبه الطبي.