ليبيا – أعلنت الأمم المتحدة أمس الخميس أنها ستتوصل من لجنة التوافقات الليبية إلى خلاصات عملها حول القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات، نهاية الأسبوع الجاري.

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها لوكالة “الأناضول” التركية رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيتش، في العاصمة طرابلس.

وقال كوبيتش: “سنستمر في العمل مع ملتقى الحوار السياسي، ونهاية هذا الأسبوع سنتوصل إلى خلاصات عمل لجنة التوافقات”.

وأضاف: “سوف تعمل اللجنة على عدد من المقترحات من أجل ردم الهوة بين مختلف هذه المقترحات وإقرار قاعدة دستورية للانتخابات”.

وتابع: “يقع على عاتق مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الدولة مسؤولية تحديد التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات وكذلك إقرار القاعدة الدستورية”.

وحول عمل مفوضية الانتخابات، أفاد المسؤول الأممي بأنها تحتاج إلى إقرار القاعدة الدستورية والقوانين اللازمة للانتخابات.

وفيما يتعلق بجلسة مجلس الأمن المقبلة بشأن ليبيا، قال كوبيتش: “خلال الأسبوع القادم سنناقش الوضع في البلاد، بما في ذلك الانتخابات وتنفيذ وقف إطلاق النار”.

وأوضح أن هذا اجتماع وزاري ينعقد برئاسة فرنسا في 15 يوليو الجاري وستكون هذه فرصة سانحة لحشد دعم المجتمع الدولي لتحقيق الانتخابات مطلب الليبيين الذي يعملون على إنجازه.