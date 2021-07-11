ليبيا – شدد رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين على رفضه ترشح أي شخصية عسكرية للانتخابات التشريعية والرئاسية في الـ24 من ديسمبر المقبل.

موقف المشري جاء خلال ندوة صحفية عقدها بحضور عدد من الصحفيين والناشطين بالعاصمة طرابلس تابعت مجرياتها صحيفة المرصد وفيها قال:”لا نقبل بأي شخصية عسكرية في الانتخابات ولا نقبل لا بحفتر ولا أسامة الجويلي ولا محمد الحداد انزع بزتك العسكرية ومن ثم شارك في الانتخابات”.

وكشف المشري لموالي بشدة لتركيا عن التعرض لضغوطات أممية للسماح بترشح عسكريين للانتخابات القادمة من دون الإدلاء بأية تفاصيل أخرى مطالبا بأن يكون مشروع الدستور هو القاعدة الدستورية للانتخابات التي يقف إلى جانب إجرائها ويعمل على إزالة العوائق أمامها.

ونبه المشري إلى أهمية الاستفتاء على مشروع الدستور الذي يستغرق شهر ونصف لأن ليبيا لن تستقر من دون وجود دستور ينظمها متهما رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بعدم الالتزام بالاتفاق السياسي كاملا لكونه ما زال يصدر كتابات وترقيات وتعليمات للجيش متجاهلا المجلس الرئاسي.