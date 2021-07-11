ليبيا – قال على بركة رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان قبائل التبو بجنوب ليبيا إن القوات المسلحة تنفذ حاليًا عمليات حاسمة، ستسفر عن دحر المليشيات في الجنوب الليبي قريبًا.

بركة وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الأحد، قال: إن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اتخذت قرارًا لا رجعة فيه بشأن إنهاء تواجد المليشيات المسلحة في الجنوب، مشيرًا إلى أن قوة كبيرة تم تكليفها بتطهير الجنوب من المليشيات المارقة.

وأوضح بركة أن المليشيات الأجنبية في الجنوب تشكل خطرًا كبيرًا على استقرار ليبيا وتحاول تقويضه، لكن الجيش عازم على إزالة خطرها، وسيسمع الليبيون أخبارًا مُفرحة في هذا الملف الخطير خلال الأسابيع المقبلة ، على حد قوله.