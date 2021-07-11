ليبيا – قال الخبير العسكري محمد صالح الترهوني إن المنطقة الصحراوية جنوبي البلاد تحتاج إلى مسح جوي عن طريق طلعات استطلاعية من قبل سلاح الجو الليبي.

الترهوني أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أن عمليات المسح الجوي تسهل على عربات الدوريات الصحراوية مهامها، عن طريق المخابرة على مدار الساعة.

وتابع بالقول: إن المناطق النشطة للمهربين والإرهابيين تحتاج إلى استطلاع ليلي، كونهم يعتمدون على عتمة الليل في أغلب عمليات التحرك والنقل.

واختتم قائلًا: إن المنطقة الجنوبية وكامل ليبيا تحتاج إلى عملية أمنية تشارك فيها كافة الأجهزة، لفرض الأمن والاستقرار للمواطنين.