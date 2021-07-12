ليبيا – حذر المتحدث باسم لجنة مكافحة كورونا في الجنوب إبراهيم الحسناوي من انهيار المنظومة الصحية في ليبيا، بسبب التزايد الكبير لأعداد الإصابات في البلاد، مشيرًا لوجود نقص في الأدوية ونقص شديد في الأوكسجين.

الحسناوي أكد في في تصريح لصحيفة “الاتحاد” أن ليبيا تعاني من أزمات، منها انقطاع الكهرباء ونقص المحروقات، ما أدى لتوقف مصانع الأوكسجين عن العمل.

وأشار إلى عزوف الأهالي عن الحصول على لقاح كورونا، لعدم وضع الدولة إجراءات تشجعهم على التطعيم، لافتًا إلى أن مراكز العزل في سبها بشكل خاص والجنوب عامة مغلقة بسبب عدم توافر الأوكسجين.

وأكد أهمية إطلاق نداء استغاثة للمنظمات الدولية والإنسانية لدعم المنظومة الصحية في البلاد.