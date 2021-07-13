ليبيا – أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أمس الإثنين اختتام فعاليات ورشة العمل الخاصة بتبادل الخبرات في مجال الطعون الانتخابية.

المفوضية قالت بحسب المكتب الاعلامي التابع لها: إن الورشة تم تنظيمها بالتعاون مع قسم التدريب والتأهيل القضائي بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية، والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية IFES.

وحضر الورشة عضو مجلس المفوضية أبو بكر مرده، ومدير مكتب الشؤون القانونية آلاء الشيباني، ورؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى ليبيا، حيث عقدت خلال الفترة من 10-12 يوليو 2021.

واستعرضت الورشة خلالها القوانين الانتخابية، والإشكاليات التي تعتريها من الناحيتين الإجرائية والقانونية التي يُفترض مراعاتها وتلافيها في القانون الانتخابي المُرتقب إصداره لإدارة العملية الانتخابية القادمة في 24 ديسمبر القادم.

وقد سادت أعمال الورشة على مدى أيامها الثلاث أجواء تفاعلية إيجابية وأوصى الحاضرون في الختام بإرساء أسس استصدار قانون انتخابي وفقاً لمتطلبات ومعايير الشفافية الدولية في ظل رقابة القضاء، يرتقي بآليات إدارة العملية الانتخابية بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة ويُسهم في تحقيق الاستقرار وتعبيد الطريق للتحول الديمقراطي.