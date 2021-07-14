ليبيا – أكد تقرير إخباري نشرته بوابة العين الإخبارية معاناة الليبيين في غرب البلاد من اعتداءات مستمرة على محطات وآبار مياه بمشروع النهر الصناعي.

التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد نقل عن جهاز تنفيذ وإدارة المشروع قوله في بيان صدر عنه إن آبار المياه بمنظومة المياه الحساونة سهل الجفارة غربي العاصمة طرابلس تتعرض للسرقة والتخريب والاعتداءات المستمرة وإن الجهاز يعمل بأقصى جهد لضمان استمرارية الإمداد المائي لجميع المناطق.

وأكد الجهاز حدوث اعتداء على البئر رقم 241 بالحقل الغربي تم خلاله تخريب المعدات والأجهزة الكهربائية وقطع الكوابل بداخل غرفة التحكم ما نتج عنه خروج البئر من الخدمة نهائيًا فيما أوضحت مصادر أمنية ليبية للعين الإخبارية الجهة المسؤولة عن هذه الاعتداءات.

وتابعت المصادر بالقول إن ميليشيات أسامة الجويلي الخارجة عن القانون والمعززة بمرتزقة تشاديين تقوم بهذه الاعتداءات على خطوط الكهرباء ومحطات المياه وغيرها للإتجار في الخردة ولا تعير اهتمامًا لمعاناة المواطنين المستمر لدفع رواتب المرتزقة الذين يعملون معها منذ سنوات.