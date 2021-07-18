ليبيا – قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان طلال الميهوب إن تسمية وزير الدفاع يجب أن يتم من قبل القوات المسلحة والقيادة العامة، نظرًا لارتباط وزارة الدفاع بالقوات المسلحة.

الميهوب وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأول، أضاف أن أهمية المنصب للجيش الليبي تحتم أن يكون التعيين من قبل الجيش، لا من أي جهة أخرى.

وتابع الميهوب قائلًا: إنه حال عدم تسمية وزير الدفاع ستكون هناك أزمة بشأن تمرير الميزانيةغ، خاصة في ظل عدم وجود وزير دفاع، وفي ظل عدم الثقة في أن يكون رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة هو وزير الدفاع، أو أنه من يكلف وزير الدفاع.

الميهوب شدد على تعقد الأمر بدرجة كبيرة نظرًا لعدم الثقة مع حكومة الدبيبة، خاصة في ما يتعلق بالجوانب المرتبطة بالقوات المسلحة.