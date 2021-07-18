ليبيا – قال المحلل السياسي عثمان بركة إن المعارضة التشادية تعد واحدة من الجماعات المسلحة الأجنبية التي تعبث في أمن ليبيا وتستغل الصراع القائم للابتزاز والتغول في البلاد.

بركة أشار في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” إلى أن علاقة الإخوان بالمعارضة التشادية تشكل جزءًا من المخاطر التي تواجه ليبيا، فقد لعبت هذه المعارضة دورًا في دعم تنظيم الإخوان وميليشيات طرابلس في أكثر من معركة لصالح التنظيم، وعلى سبيل المثال شاركت إلى جانب ميليشيات الإخوان في الهجوم على منطقة الهلال النفطي في فبراير 2017، قبل أن يتم دحرهم من قبل الجيش الوطني الليبي.

وبيّن أن الإخوان يتعاونون مع أي مشروع وجماعة تستهدف الشعب الليبي وتنشر الدمار في أرجاء ليبيا، لافتًا إلى أن الإخوان يشكلون الخطر الأبرز على وحدة وسلامة التراب الليبي.

وقال: إن هناك تنسيقا دائما بين المعارضة التشادية وتنظيم الإخوان، عبر ممثل الجماعة الليبية المقاتلة محمد عماري زايد، والقيادي الإخواني عبد السلام كاجمان.