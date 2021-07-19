ليبيا – أكد جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة في بيان صدر عنه استمرار الاعتداءات والسرقة والتخريب التي تطال حقول الآبار خلال هذه الفترة.

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البيان الذي اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى تعرض البئر 241 لاعتداء قبل أسبوع، لتطال الاعتداءات الآن البئر 079 بالحقل الجنوبي في الخط C3 الذي كان قبل الاعتداء من ضمن الآبار المنتجة ومن بين الأعلى إنتاجية؛ إذ يصل إنتاجه اليومي لأكثر من 5 آلاف متر مكعب من المياه.

وأضاف البيان: إن هذه الاعتداءات تحدث في ظل عجز وغياب تام لكتيبة حماية المشروع الموجودة بالحقول، رغم الدعم الممنوح لها من قبل الجهاز، محذرًا من انهيار المنظومة بالكامل وانقطاع المياه عن أغلب المدن والمشاريع الزراعية التي مصدر إمدادها من مياه منظومة الحساونة سهل الجفارة.

وأختتم البيان بالإشارة إلى أهمية تدخل الجهات المعنية لحماية حقول الآبار وردع المخربين بشكل عاجل.