ليبيا – وصف عميد بلدية قصر بن غشير محمد صكوح الوضع الوبائي في البلدية بـ”المتفاقم”، مؤكدًا أن الحالات النشطة تجاوزت 300 حالة.

صكوح وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” أمس الأحد قال: “سجلنا أكثر من 99 وفاة منذ بداية الجائحة، وعددًا كبيرًا من الوفيات خارج سجلات القسم، وفي كل 150 عينة نسجل إصابة 30 إلى 40 حالة”.

وأكد أنه لا يوجد مركز عزل في البلدية وفي كل منطقة النواحي الأربعة، وأقرب مكان للعزل في السواني أو الفلاح أو سوق الثلاثاء.

وأضاف: “لدينا حالات بحاجة للعزل واضطرت للبقاء في بيوتها، لعدم وجود أماكن ومركز الفلترة بالبلدية صغير، وإمكانياته متواضعة ويفتقر للأوكسجين”.

عميد بلدية قصر بن غشير أكد تعليق الدراسة وإغلاق المطاعم والمقاهي، منوّهًا بأن البلدية تواجه إشكالية الازدحام في الأسواق والمصارف.