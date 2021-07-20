ليبيا – أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عادل جمعة إن اعتماد الميزانية سيساعد الحكومة على تنفيذ كافة المشروعات والبرامج.

وكشف جمعة خلال مقابلة أجرتها معه منصة “حكومتنا” الإعلامية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية وتابعتها صحيفة المرصد عن تفاصيل الميزانية العامة للدولة للعام 2021 المقدمة لمجلس النواب وما تمّ صرفه من قبل الحكومة إلى الآن فالأخيرة منذ اعتمادها في مارس الماضي كانت ميزانيتها حاضرة.

وأضاف جمعة إنه تم تشكيل لجنة وزارية تختص بإعداد الميزانية بالشكل المطلوب وبوبت حسب المعتمد إلى 5 أبواب الأول تعاملت فيه حكومة الوحدة الوطنية مع النتائج التي تم إعدادها من قبل اللجنة المشكلة قبل اعتماد الحكومة التي عملت على توحيد الميزانية العامة للدولة.

وتابع الجمعة إن الميزانية تضمنت بناء على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة 161 ألف إفراج جديد وزيادة نصف مليار دينار لمرتبات صندوق التقاعد والباقي لا يوجد عليه أي ملاحظات مبينا وجود بعض الملحوضظات حول الباب الثاني من الميزانية.

وأشار جمعة إلى أن هذه الملحوظات تم توضحيها من قبل وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك في الاجتماع التقابلي مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وهو ما وصل إلى 12 مليار دينار بسبب توحيد المؤسسات ما بين الحكومتين السابقتين الوفاق والمؤقتة.

ولفت جمعة إلى أنه وبحساب ما تم اعتماده للحكومتين سيتم الوصول إلى هذا الرقم تقريبا مع الأخذ في الاعتبار التعديل الذي تم على سعر الصرف ولأن أغلب مشتريات الباب الثاني هي مشتريات إدارية تأثرت بالسعر الجديد المعدل في يناير الماضي إضافة إلى استحداث وزارات جديدة.

وبين جمعة أن الباب الثالث وجدت عليه ملاحظات كثيرة من أعضاء مجلس النواب ليقوم وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية فاخر مفتاج بوفرنة بشرح تفصيلي لمخصصات هذا الباب المتعلق بالأساس بالبرامج والمشروعات وبالمجمل فإن 25% منه مخصصة لوزارة النفط و22% للكهرباء.

وأضاف جمعة إن التخصيصات تضمنت 8% للبعثات الدراسية و5% لاستكمال المركبات الجامعية و5% لسداد الالتزامات السابقة وهي في مجملها لا تحتاج إلى توضيح لمجلس النواب ولا يوجد فيها تفصيل من حيث التوزيع على البلديات كما ورد في بعض الملاحظات.

واختتم جمعة تصريحاته خلال المقابلة بالقول إن 15% من تخصيصات هذا الباب تم تخصيصها لاستكمال عدد من المشاريع الصحية والتعليمية واستكمال 138 مدرسة تشمل كافة مناطق ليبيا ونحو 100 مرفق صحي وتم تقديم التفاصيل بالكامل لمجلس النواب.