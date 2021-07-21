ليبيا- أصدرت مؤسسة الصالون الاقتصادي الليبي بيانًا بشأن الأذونات الحكومية بالتعاقد المباشر موجهًا إلى رئاستي ديوان المحاسبة وحكومة الوحدة الوطنية.

وجاء في البيان الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه: “بدهشة وقلق بالغين تتابع مؤسسة الصالون الاقتصادي الليبي قرارات الإذن المباشر لتنفيذ مشروعات معينة، استثناء من الإجراءات الأصلية الواجبة بلائحة العقود الإدارية، ومن دون إيضاح للأسباب التي لها وأسباب اختيار الشركات المتعاقد معها”.

وتابع البيان: “وحيث أن ذلك يشكل تهديدًا وخطرًا جسيمًا على المال العام الليبي، فإننا ندعوكم لوقف هذه التعاقدات ومراجعتها وطرح المشروع بالطرق العادية المنصوص عليها بلائحة العقود الإدارية”، في إشارة واضحة لقرار الدبيبة المتعلق بإنشاء محطة كهربائية استعجالية بأسلوب التنفيذ المباشر.