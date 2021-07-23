ليبيا – طمأنت الشركة الليبية للحديد والصلب كافة المواطنين بأن إنتاجها من الأكسجين الطبي مستقر جدا وبكميات تلبي احتياجات المستشفيات وبنقاوة عالية بنسة 99.9%.

الشركة أعلنت عبر مكتبها الإعلامي اليوم الخميس البدء بأعمال التشغيل التجريبي للمصنع الجديد والذي يُعد المصنع الأضخم على مستوى الدولة الليبية بطاقة إنتاجية تقدر بــ 6000 متر مكعب يوميا من الأكسيين الطبي في حدود 700 أسطوانة يوميا.

وطالبت الشركة المواطنين ممن لهم مرضى خارج مراكز العزل وبحاجة إلى الأكسجين الطبي التوجه مباشرة إلى الشركة لتعبئة أسطواناتهم مجانا.

وثمنت الشركة ما يقوم به العاملين في قسم خدمات الغاز؛ الذين واصلوا عملهم الدؤوب دون انقطاع أو توقف؛ خدمة للمواطنين وتوفيرا للأكسجين للمرضى، رغم توقف المصانع الإنتاجية والمرافق الأخرى بالشركة.

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