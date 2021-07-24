ليبيا – قال رئيس حزب الإئتلاف الجمهوري والمحلل السياسي عز الدين عقيل إن واقعة العاصمة الأخيرة تمثل نموذجا لإثبات ضرورة مسألة نزع السلاح وتفكيك الميليشيات، وهي “قضية جوهرية” من أجل إعادة سيادة الدولة الليبية، منتقداً إغفال البعض لها مقابل تقديم ملفات أخرى إذ لن تصل الدولة إلى استقرار إلا بحتكارها القوة بحسب قوله.

عقيل أشار في تصريح لموقع” سكاي نيوز عربية” إلى ارتباط الميليشيات بثلاثة تهديدات كبرى تبقي على الأزمة الليبية مشتعلة، مضيفاً: “التهديد السياسي هو فرض المليشيات لمعايير وحقوق المواطنة التي تلائمها على حرية تقلد الليبيين للمناصب وشغر مراكز الإدارة العامة، والتهديد العسكري هو احتكارها حصريًا للسلاح والعنف، والتهديد الاقتصادي وهو سيطرتها على النقد الأجنبي وتجارة العملة وفرضها للإفلاس الفني على البنوك، وتدميرها لشبكة الأسواق الوطنية”.

وأوضح أن الحل موجود وهو عبر إقرار المجتمع الدولي بعثة سلام بآلية محددة لنزع سلاح الميليشيات وحلها، وهي طريقة اتبعت قبل ذلك في عدة دول منها رواندا وغيرها، والأمم المتحدة تمتلك من الكفاءات الكثيرة في هذا المجال، مردفًا أن تحقيق الأمر يتوقف على وجود إرادة دولية حقيقية.